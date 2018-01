Scopre di aver vinto oltre un milione di euro alla Lotteria Italia, ma è troppo tardi

Vincere alla lotteria e non poter ritirare quel milione abbondante di euro che ti cambia la vita per sempre. Una vera e propria beffa. Gino I., 40 anni, impiegato alle Poste, originario di Ascoli Satriano ma residente a Verona, ha ritrovato dopo oltre 5 anni un biglietto della Lotteria Italia targato F642985, giocato in un piccolo tabacchi della Provincia di Foggia.

Aveva comprato quel biglietto della Lotteria Italia durante Feste di Natale del 2009 un po’ per tradizione, non è mai stato un amante del gioco. Poi aveva messo quel biglietto da parte e se ne era scordato. Non aveva quindi notato che quel tagliandoil 6 gennaio 2010 era tra quelli vincenti per una cifra pari a 1.200.000,00 euro.

Gino, come racconta oggi il Gazzettino, ha ritrovato quel biglietto mettendo ordine tra le sue cose.

Guidato forse da un certo sesto senso, incarica un amico di verificare negli archivi della lotteria Italia se quel biglietto avesse vinto e sorpresa scopre che è proprio così.

Il premio doveva però essere riscosso entro 5 anni dall’estrazione. Così Gino decide di affidarsi alla Fondazione Italiana Risparmiatori per agire legalmente contro Lotteria Italia e Monopoli di Stato. La vicenda è intricata, non è chiaro come si concluderà oggi come oggi.