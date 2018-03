Vince un milione di euro al SuperEnalotto ma non lo ritira: ormai il tempo è scaduto

Milionario a sua insaputa e ormai fuori tempo massimo? C'è un fortunato che il 22 dicembre 2017 ha vinto uno dei venti premi da 1 milione di euro con una schedina da tre euro al concorso speciale del SuperEnalotto "20 Nababbi a Natale" e che ancora non ha ritirato il suo premio.

Vincitore smemorato o inconsapevole?

La vincita doveva essere ritirata entro venerdì 23 marzo, scrive il quotidiano La Regione, ma nessuno si è presentato e il premio non può più essere incassato.

"Lo ha comunicato l'Ufficio premi di Sisal, la società che gestisce il SuperEnalotto", racconta amareggiato Lorenzo Ribaudo, il titolare del bar tabacchi di Sagnino, quartiere pedemontano di Como, dove è stata fatta la giocata.

Vincite dimenticate, quanti soldi non riscossi

"Lo smemorato di Sagnino", come è stato soprannonimato l'anonimo vincitore, è uno dei tanti che nel corso degli anni non si è fatto avanti per riscuotere le vincite, che rimangono così nelle casse dei Monopoli. Negli ultimi sette anni, tra Lotto e lotterie, non sono stati ritirati premi per 353 milioni di euro, di cui 344 per il solo gioco del Lotto.