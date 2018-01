Gioca 1,50 euro e vince un milione al SuperEnalotto: "Ancora non lo ha detto alla famiglia"

E' di Chieti uno dei vincitori del concorso speciale del SuperEnalotto "20 Nababbi a Natale". Si tratta di un impiegato ormai prossimo alla pensione, che però non ha ancora rivelato alla famiglia di aver vinto ben un milione giocando un tagliando da 1,50 euro nella tabaccheria Disconzi lungo corso Marruccino.

L'uomo, come racconta ChietiToday, non avrebbe infatti ancora condiviso la gioia della vincita con i suoi familiari. Per il momento però ha già concluso le procedure per il ritiro del premio, come fa sapere la Sisal in una nota.

“Se la fortuna deve arrivare, arriva. Certo, occorre provare a giocare, e fare il primo passo per andare incontro alla fortuna. E così, semplicemente ho giocato” ha detto il vincitore. “Buoni o meno, gli imprevisti capitano ogni giorno e occorre saperli gestire. Per lavoro ho girato l’Italia e ho imparato che spesso occorre sapersi adattare alle situazioni e che quasi mai accade il contrario. Questa della vincita è un’emozione positiva che non ho mai provato ma di cui so già come godere dei benefici”.

Il fortunato vincitore conta di investire il capitale in una casa ma ne parlerà con la moglie e i figli quando riceverà il bonifico della vincita, entro 30 giorni dalla consegna della ricevuta. Nel frattempo continuerà a condurre la sua vita normale.