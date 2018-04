Gioca 2 euro e ne vince 3mila al mese per vent'anni: "Speriamo sia qualcuno che ha bisogno"

Tremila euro al mese per vent'anni. Non ha ancora un nome il fortunato vincitore che ha sbancato il concorso Win for Life giocando appena due euro e centrando la combinazione vincente che gli dà diritto a una vincita totale di 720mila euro.

C'è grande festa nella ricevitoria Canalini di Rometta, frazione di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara, dove è stato acquistato il tagliando fortunato. L'intero paese "ha voluto festeggiare all’interno del fortunato bar la vincita che tutti sperano sia stata realizzata da una persona che ne ha bisogno", scrive Il Tirreno.

"Al momento non sappiamo chi sia il vincitore, per qualcuno è giunto il suo momento. Sicuramente si tratta di uno della zona", racconta Walter Rosi, che gestisce il bar insieme alla moglie Daniele Canalini e alla figlia Lara. "Abbiamo totalizzato altre vincite - prosegue Walter - ma mai di questa entità, sono stati vinti in passato 50 milioni ai tempi delle lire e poi vincite che non hanno mai superato i 20-30.000 euro".