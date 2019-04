Vincita milionaria, ma la lotteria blocca tutto: “Biglietto comprato con una carta rubata”

Avevano già pianificato tutto: progettavano l’acquisto di immobili e crociere ai Caraibi grazie a una straordinaria vincita milionaria alla lotteria. Ma il sospetto che qualcosa non quadrasse è venuto ai funzionari del servizio di lotteria inglese Camelot quando i due vincitori Mark Goodram e Jon-Ross Watson di Bolton si sono fatti vivi per richiedere il premio ma hanno rivelato di non avere un conto in banca sul quale accreditarlo. Il biglietto infatti risultava acquistato tramite una carta di debito, rilasciata solo se collegata a un conto bancario. Così hanno capito che l’acquisto era avvenuto tramite una carta rubata e hanno bloccato la vincita di ben quattro milioni di sterline.

Vincono quattro milioni di sterline alla lottoria, ma la vincita viene bloccata

Questa la storia raccontata dai tabloid inglesi. Goodram e Watson avevano già stappato lo champagne e contattato i giornali locali, mostrando orgogliosi il biglietto, la ricevuta e fantasticando sul loro futuro da miliardari: “Non vedo l’ora di spendere molto. Comprerò proprietà di lusso e mi occuperò di me stesso”, aveva detto Goodram.

Ma la loro versione di come erano arrivati ad ottenere il biglietto fortunato continuava a non convincere la società che gestisce la lotteria britannica. I due – con diversi precedenti tra l’altro per frode bancaria e furto con scasso, tanto da figurare negli elenchi dei “most wanted” della loro zona – a un certo punto hanno sostenuto che ad aver comprato il biglietto vincente fosse stato un loro amico di nome John, senza però fornire altri dettagli.

Alla fine Camelot ha deciso di bloccare la vincita.