Brunetta si dà alla viticoltura: "Mi sono indebitato fino ai capelli"

E' un Renato Brunetta insolito quello visto al Vinitaly. Di vini l'ex capogruppo di Forza Italia se ne intende, è anche produttore. E come racconta al Corriere della Sera, si è indebitato "fino ai capelli" per la sua azienda, la Capizucchi, dalla famiglia patrizia che ha venduto la terra.

"Un’azienda famigliare nell’agro romano - spiega Brunetta - ci lavorano i figli di mia moglie Titti, Dario e Serena Diana. Sono in produzione 12 dei 25 ettari a vigneto. Centomila bottiglie. Il rosso è un uvaggio di Montepulciano e Cabernet Sauvignon, affinato anche in botti di rovere usate per l’Amarone. Fra due anni sarà pronta una bollicina, assieme ad altri 5 vini".

L'avventura imprenditoriale è iniziata cinque anni fa, pareggio di bilancio previsto nel 2020. Brunetta non ha voluto legare il suo nome alle bottiglie, nessun accenno a lui nemmeno sul sito aziendale: "Ho voluto tenermi defilato, non sono Bruno Vespa" dice. Le passeggiate tra le vigne lo ripagano di tante amarezze, sostiene.