Violenza sulle donne, il consigliere leghista: "Il 90% delle denunce sono false"

"Il 90% delle denunce di violenza di uomini su donne sono false e vengono archiviate intasando procure e tribunali. Ma questo non fa notizia". A scriverlo è Umberto La Morgia, consigliere leghista di Casalecchio sul Reno, in provincia di Bologna, in un post su Facebook che sta facendo molto discutere e dal quale la Lega Emilia ha immediatamente preso le distanze.

Il messaggio, di cui la frase incriminata è la conclusione, è stato pubblicato in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La Morgia scrive anche "che la violenza non ha sesso" e "se vogliamo veramente parlare di pari opportunità, vorrei far presente che esiste anche la violenza delle donne sugli uomini, purtroppo ancora poco riconosciuta, poco condannata e poco dibattuta", facendo riferimento non solo alla violenza fisica ma anche a una violenza che a suo dire si "manifesta anche attraverso l'alienazione parentale (la distruzione del rapporto padre-figlio da parte della madre e le migliaia di false denunce che le donne usano per avvantaggiarsi sull'uomo in sede di separazione civile, il quale spesso viene ridotto al lastrico".

Un commento decisamente scivoloso, che ha raccolto da subito dure critiche. Il post è poi scomparso da Facebook, ma ovviamente la rete non dimentica e gli screenshot abbondano, tanto che La Morgia è stato poi costretto a scusarsi: "Mi scuso per essermi espresso in maniera inopportuna e approssimativa. Voglio precisare che sono stato o frainteso o non mi sono spiegato bene".

La Lega ha comunque preso le distanze dalle affermazioni di La Morgia. "Parla evidentemente a titolo personale con affermazioni da cui ci dissociamo", ha detto il deputato e segretario emiliano Gianluca Vinci.