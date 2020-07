Minorenne denuncia di essere stata violentata: "In un video la prova dello stupro"

Una ragazzina di 15 anni ha denunciato di essere stata violentata in un bagno da due ragazzi, mentre un terzo avrebbe fatto da palo tenendo chiusa la porta.

L'episodio sarebbe avvenuto a Grosseto, durante una festa in casa. Secondo quanto riferisce il quotidiano toscano Il Tirreno, ci sarebbe un video della violenza girato da uno dei tre ragazzi, mentre gli altri due abusavano della ragazzina.

Secondo il racconto fatto prima ai genitori e poi agli inquirenti, la ragazzina sarebbe stata chiusa nel bagno di casa (e non come riportato inizialmente nel bagno di uno stabilimento balneare) dal gruppo di ragazzi, appena più grandi di lei, che si sarebbero imbucati alla festa e che poco prima l'avrebbero molestata verbalmente. Due l'avrebbero violentata, penetrandola anche con alcuni oggetti, mentre un terzo sarebbe rimasto sulla porta per evitare che entrasse qualcuno. Notando l'assenza della ragazza e del gruppetto, un amico sarebbe andato a cercarla e sarebbe intervenuto per fermare quanto stava accadendo. Un'altra amica avrebbe poi convinto la ragazza a raccontare tutto ai genitori.

All'ospedale della Misericordia di Grosseto, scrive Il Tirreno, i medici hanno visitato la ragazza riscontrando alcune escoriazioni e hanno informato la polizia, mentre il padre formalizzava la denuncia.

La violenza sarebbe stata filmata e il video avrebbe iniziato a girare. Gli agenti della squadra mobile sono al lavoro per ricostruire la vicenda e sentire la 15enne e gli altri amici che erano con lei alla festa. I tre rischiano un'incriminazione per violenza sessuale aggravata.