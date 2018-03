Violoncellista si lega a un albero e suona per impedire il taglio dei pini storici

Sorpresa e stupore a viale Tirreno dove le note delicate e decise di un violoncello hanno squarciato il brusio quotidiano: a suonare lo strumento, legata al tronco di un albero, una giovane ragazza del quartiere scesa dalla sua abitazione per denunciare e tentare di fermare l'abbattimento dei pini storici della strada.

In viale Tirreno potature e abbattimenti

Già perchè in viale Tirreno, a Montesacro, dopo i crolli improvvisi degli alberi l'amministrazione ha avviato le operazioni di messa in sicurezza: potature ma anche abbattimenti. Un addio agli alberi che, senza la rassicurazione concreta su nuove piantumazioni, in tanti si rifiutano di dare.

La violoncellista contro l'abbattimento degli alberi

Tra loro Leila Shirvani, la violoncellista "clandestina" militante che ieri con la sua esibizione ha affascinato buona parte del quartiere. Accanto a lei anche la sorella Sara che, senza il solito pianoforte, difficile tra trasportare giù per le scale, si è accontentata di una tastiera per accompagnare le note del violoncello.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un concerto del duo Shirvani Sisters del tutto improvvisato con viale Tirreno che però non è rimasto a guardare: per permettere l'esibizione i negozianti hanno fornito corrente, spine e prolunghe. Un "coro" unanime contro l'abbattimento dei pini.

Gli alberi instabili di viale Tirreno

"Negli anni passati per rifare fognature e impianti hanno scavato tantissimo indebolendo le radici degli alberi e rendendoli dunque instabili. La recente nevicata ha dato loro il colpo di grazia con i crolli improvvisi di cui noi tutti siamo a conoscenza. Tuttavia non ci arrendiamo alla logica degli abbattimenti: erano necessari controlli accurati e alternative valide per la loro messa in sicurezza. Quella degli abbattimenti è solo la strada più economica", ha detto Sara Shirvani a RomaToday.