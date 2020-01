Virus Cina, doveva andare a Wuhan: il cane mangia il passaporto e la "salva"

I cani sono i migliori amici dell'uomo per antonomasia, ma ci sono occasioni in cui riescono a diventare anche qualcosa di più, quasi degli angeli custodi. Un po' come è successo ad una donna di Taiwan, che aveva in programma un viaggio in Cina, proprio nel villaggio di Wuhan, da dove è partita l'epidemia di coronavirus che sta mettendo in allarme il mondo intero. Ma la protagonista di questa storia, come raccontato su Facebook, in Cina non ci è mai andata.

Il motivo? A ''salvarla'' è stato la sua cagnolin, un golder retriever di nome Kim, che proprio qualche giorno prima della partenza, ha distrutto il passaporto della padrona, rendendole impossibile partire per la Cina. Proprio nel periodo in cui la donna doveva essere a Wuhan, il virus ha iniziato a diffondersi in maniera esponenziale.

''Il mio cucciolo stava cercando di proteggermi. Dopo che il mio documento è stato fatto a pezzi, lʼepidemia ha iniziato a diffondersi proprio dove dovevo andare'', scrive la donna sui social.

''Se ci penso adesso è molto toccante, per fortuna ha bloccato il mio viaggio'', conclude la donna, allegando le immagini del suo passaporto ridotto a brandelli da Kim, che negli scatti mostra uno sguardo quasi dispiaciuto, non sapendo invece di essere stato provvidenziale.