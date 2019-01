Nausea e vomito per quasi 500 passeggeri: rovinata la crociera "da sogno"

La vacanza da sogno si è trasformata in un piccolo incubo. Nausea, vomito e problemi gastrointestinali per 475 fra passeggeri e membri dell'equipaggio della Oasis of the Seas, così la nave da crociera della Royal Caribbean torna in porto negli Usa prima del tempo. A interrompere la crociera un malanno intestinale, secondo la Cnn, che ha costretto la nave a rientrare a Port Canaveral, in Florida, prima del previsto. I primi viaggiatori hanno iniziato a sentirsi male poco dopo la partenza.

"Tutti gli ospiti della nave riceveranno un rimborso", ha fatto sapere Owen Torres, portavoce di Royal Caribbean. "Riteniamo che la cosa giusta sia portare tutti a casa prima - ha spiegato - piuttosto che avere ospiti preoccupati per la propria salute". La nave era salpata domenica scorsa per un giro di 7 giorni: l'itineriario prevedeva soste ad Haiti, in Jamaica e in Messico. Il sospetto è che a colpire passeggeri e personale sia stato il norovirus, causa più comune di gastroenteriti acute negli Usa, ma si è ancora in attesa dei risultati delle analisi.