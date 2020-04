Coronavirus, a Vo' la tempesta adesso è alle spalle: "Non ci sono più malati"

A Vo', in provincia di Padova, la tempesta sembra essere alle spalle. Era di Vo' il pensionato Adriano Trevisan, la prima vittima italiana del Covid 19. Dopo i primi casi confermati, questo paese di tremila anime sul versante ovest dei Colli Euganei diventò zona rossa per settimane, sorvegliato da esercito, carabinieri e polizia. Oggi "non ci sono più malati" dice al Corriere della Sera il sindaco Giuliano Martini. "L’ultimo ricoverato, un mio carissimo amico, è stato dimesso la scorsa settimana. Sono andato a trovarlo e ci ho parlato: lui alla finestra, io dalla strada. Mi ha detto che ora anche il suo tampone è negativo".

Andrea Crisanti, l'epidemiologo e virologo dell'Università di Padova, spiega: "Degli 87 abitanti che hanno contratto il virus, tre sono deceduti e 75 sono guariti, nel senso che le analisi ora hanno escluso la loro positività al Covid 19. Infine, anche i restanti nove sono tutti asintomatici: stanno solo aspettando di negativizzarsi". "Sono orgoglioso dei miei compaesani - continua il sindaco - Hanno rispettato le restrizioni rimanendo in casa anche quando, nei primi giorni, il resto d’Italia ancora poteva spostarsi liberamente. Il fatto che da giorni non ci siano nuovi contagi, è la dimostrazione che la distanza sociale è l’unica misura efficace". Nulla esclude che ci potranno essere nuovi casi di contagio.

Ma il focolaio innescato a febbraio ormai è spento, e questa è una svolta anche sotto il profilo scientifico. Il paese è al centro di una ricerca avviata dall'Università di Padova che ha effettuato uno screening su tutti gli abitanti.

Vo' è "la prova che il focolaio si può contenere, anche attraverso tamponi di massa" dice Crisanti