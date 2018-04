Varicella, ricoverati in ospedale due bambini non vaccinati

All'ospedale di Voghera, in provincia di Pavia, sono stati ricoverati per complicazioni derivanti dalla varicella due bambini, uno di quattro mesi e l'altro di cinque anni.

Il più piccolo non era ancora stato sottoposto alla vaccinazione preventiva, obbligatoria da qualche mese, perché non era ancora arrivato secondo il calendario vaccinale il momento previsto per la somministrazione. Ma neppure il bambino più grande era stato sottoposto alla profilassi prevista dal decreto Lorenzin per l'ammissione scolastica, perché - nonostante sia raccomandata per tutti i bambini - è prevista in via obbligatoria soltanto per i nuovi nati dal 2017 in poi.

Entrambi non sono in pericolo di vita, né in prognosi riservata, ma vengono tenuti sotto stretta osservazione medica in Pediatria. "Il paziente di 5 anni – spiega il primario Alberto Chiara alla Provincia Pavese, il quotidiano locale che dà notizia dei due ricoveri – presenta una paralisi del nervo facciale, quello di 4 mesi sonnolenza e basso livello di reattività. La terapia di cura è basata sul ricorso a farmaci antivirali».

"Il mio consiglio come pediatra e come padre - dice Chiara al giornale locale - è di sottoporre assolutamente i propri figli alla profilassi".

La varicella non è una malattia da sottovalutare. Infatti se la risposta immunitaria del malato è inefficiente, il virus può causare una infezione disseminata che coinvolge polmoni, apparato digerente, sistema nervoso centrale. Particolarmente pericolose, sia per gli adulti che per i bambini, sono le polmoniti interstiziali provocate da stafilococco.