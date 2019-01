Voli di lusso ad un decimo del prezzo: il clamoroso errore di una compagnia aerea 

A causa di un errore sul proprio sito web la compagnia aerea Cathay Pacific ha venduto alcuni biglietti di prima classe a costi praticamente 'stracciati', soprattutto in confronto al prezzo di partenza. Basti pensare che per un volo da Hong Kong al Portogallo con il medesimo vettore ci vogliono circa 16mila dollari, mentre un gruppo di fortunati viaggiatori, che ha comprato i biglietti nell'ultima settimana, hanno speso poco più di 1.500 dollari.

Come riferisce la Bbc, si tratta della seconda volta nello stesso mese che sul sito web di Cathay Pacific avviene questo errore, con la compagnia che ha avviato un'indagine per scoprire le cause di questo sconveniente svista, assicurando gli utenti che onorerà il contratto di vendita dei biglietti. I voli di prima classe da Lisbona a Hong Kong – via Londra, con un volo in coincidenza – sono stati proposti a 1.512 dollari, secondo il South China Morning Post. Un viaggio di prima classe a bordo di Cathayda Hong Kong a Francoforte costa 16.000 dollari.

“Stiamo esaminando la causa principale di questo incidente sia internamente alla società che esternamente con i nostri fornitori - ha affermato la compagnia -Per il numero molto esiguo di clienti che hanno acquistato questi biglietti, non vediamo l’ora di darvi il benvenuto a bordo per godervi i nostri servizi premium”.

Solo due settimane fa la compagnia aerea di Hong Kong ha fatto lo stesso errore offrendo posti in Classe business sui voli andata e ritorno dal Vietnam a New York per circa 675 dollari invece di 16.000 biglietti verdi. Anche in questo caso la compagna ha riconosciuto il suo “errore” confermando che avrebbe accolto i fortunati passeggeri a bordo. Non tutte le compagnie aeree hanno lo stesso approccio nel rimediare ai propri errori. Nel 2014, Singapore Airlines, ad esempio, ha onorato i biglietti venduti a meno della metà del prezzo. Ma l’anno successivo, la United Airlines ha annullato i biglietti transatlantici venduti per meno di 100 dollari da un “fornitore di software” .