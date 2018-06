Volo da Roma a Chicago atterra in Irlanda dopo un allarme bomba

Un aereo della United Airlines in volo da Roma a Chicago è stato dirottato in Irlanda per un problema di sicurezza. Lo ha spiegato la stessa compagnia aerea alla rete statunitense CNBC.

Dopo circa quattro ore di volo, il volo è stato dirottato all'aeroporto di Shannon in Irlanda "a seguito di un potenziale problema di sicurezza", ha dichiarato United Airlines in una nota.

A #United Airlines plane has landed at #Shannon following a bomb scare. Passenger are currently on the ground outside the aircraft. #aviation #bombscarehttps://t.co/A7msd3rZGV pic.twitter.com/7OIOHc1obl