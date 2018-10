Diciannove ore "in cielo" (senza scali): debutta il volo diretto più lungo del mondo

A Singapore manca poco all'imbarco del volo diretto più lungo della storia dell'aviazione commerciale: l'Airbus A350-900 Ulr (Ultra Long Range, e per buoni motivi) della Singapore Airlines collegherà infatti lo scalo asiatico con New York, 16.700 chilometri che verranno coperti in 19 ore. L'aereo è stato configurato per trasportare 161 passeggeri, 67 in business e 94 in premium economy (l'economy pura e semplice non è prevista). Meno passeggeri che sui voli normali, per garantire maggiore comfort.

L'equipaggio è di 17 persone, ovvero un doppio turno che prevede un minimo di otto ore di riposo durante il volo. Tutto predisposto quindi. Il problema si pone invece per i passeggeri: come passare il tempo a bordo? La compagnia ha pensato bene di mettere a loro disposizione 1.200 ore di intrattenimento audiovisivo, in una cabina con finestrini più grandi e un "tetto" più alto per aumentare l'illuminazione e ridurre gli effetti del jet-lag.

La Singapore Airlines aveva già coperto in passato la stessa rotta utilizzando degli A340-500 prima di abbandonarla nel 2013 a causa dei costi proibitivi del combustibile: il nuovo apparecchio consuma un 25% in meno rispetto ad altri modelli simili e dovrebbe quindi rendere il servizio economicamente conveniente. Dal 18 ottobre i voli diventeranno giornalieri. Fino a oggi il record per un volo diretto apparteneva alla Qatar Airways: da Auckland a Doha in 17 ore e 40 minuti.