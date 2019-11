"Abbiamo visto due volte l'alba": volo record Londra-Sidney in meno di 20 ore

A circa un mese di distanza dal collegamento diretto con New York, la compagnia Qantas ha portato a termine con successo anche il volo no-stop tra Londra e Sidney, tragitto percorso in meno di 20 ore. L'annuncio è arrivato tramite Twitter: il volo QF7879, decollato ieri dall'aeroporto londinese di Heathrow e atterrato dopo 19 ore e 19 minuti, a mezzogiorno ora locale, all'aeroporto Kingsford Smith di Sydney, dopo aver percorso 17.750 chilometri. A bordo 52 passeggeri, inclusi sei membri dell'equipaggio. L'aereo è passato sopra Germania, Russia, Polonia, Bielorussia, Kazakistan e Cina prima di dirigersi a sud attraverso Filippine e Indonesia.

#QF7879 has touched down in #SYD non-stop from #LHR after 19 hrs, 19 min in flight, bringing our new #Qantas100 Dreamliner home on the eve of our 100th year.