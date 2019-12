Volpi in giro nel Salento: un cittadino se la trova nel bagno di casa

In Salento si molitiplicano gli avvistamenti di volpi, anche in posti del tutto insoliti per questi animali da sempre schivi nei confronti dell'uomo.

La settimana scorsa una volpe è stata trovata nel magazzino di una parafarmacia, mentre solo qualche giorno fa le guardie zoofile del Nogra sono state contattate da un cittadino di Galatina che ha fatto un insolito incontro con un altro bellissimo esemplare di volpe nel bagno di casa.

Immediato l’intervento dei volontari che hanno recuperato l’animale, per poi trasportarlo in una clinica veterinaria di Lecce per le cure.

Ma non è tutto. Le guardie zoofile sono intervenute anche a Surbo dopo che alcuni cittadini hanno segnalato il ritrovamento di tre volpi morte per cause ancora da accertare. È possibile che questi animali, spinti dalla fame, si spingano sempre più vicino ai centri urbani. Un’abitudine rischiosa. Le volpi com’è noto non attaccano l’uomo, ma a volte, purtroppo, può essere vero il contrario.