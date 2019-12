Vulcano erutta durante l'escursione, morti e feriti: "Evacuazione impossibile"

È di almeno cinque morti il bilancio dell'eruzione improvvisa del vulcano della White Island in Nuova Zelanda. Sull'isolotto erano infatti presenti decine di turisti impegnati in una escursione sul ciglio del cratere quando si è verificata l'eruzione.

"La situazione è troppo pericolosa per noi per tornare nell'isola, è importante che noi consideriamo la sicurezza dei soccorritori". Lo ha detto il vice capo della polizia della Nuova Zelanda, John Tims, spiegando che al momento non vengono mandate missioni di ricerca e soccorso nell'isola vulcanica White Island dove è in corso l'eruzione del vulcano Whakaari.

Sull'isola dove vi sarebbero ancora almeno una decina dei 50 turisti impegnati in un'escursione al momento dell'eruzione. La polizia ha confermato la morte di 5 persone, mentre altre 18 sono state soccorse e si trovano ricoverate per ustioni di varie entità.

La White Island, nota anche come Whakaari, è uno dei vulcani più attivi del Paese. L'isola è privata ed è una meta turistica molto frequentata.

Nonostante il vulcano sia attivo sono decine ogni giorni le escursione che si svolgono nell'area delle fumarole e sul cratere sommitale.

Video da Twitter @waveofblue

In rete si trovano decine di video girati dai tanti turisti presenti sul luogo. L'intera isola avvolta dalla nuvola dell'esplosione.