Miliardario cade da un muretto e muore: era salito per farsi fare una foto

Wang Jian, 57anni cofondatore e presidente del gruppo cinese Hna è morto in Francia in seguito ad una caduta. Lo ha confermato la società. precisando che Wang "è caduto accidentalmente" mentre, impegnato in un viaggio d'affari in Provenza, aveva deciso di visitare la località turistca di Bonnieux. Secondo la polizia locale, il miliardario è caduto da un muretto, precipitando da un'altezza di 10-15 metri, dove era salito per farsi fare una foto.

Wang negli anni aveva contribuito a trasformare l'Hna in una delle principali società del mondo, con partecipazioni in Deutsche Bank, Hilton, Nh Hotel e Uber, tra gli altri, e con oltre 400mila dipendenti in tutto il mondo. La società che un tempo simboleggiava l'insaziabile appetito della Cina per le risorse globali ultimamenta aveva invertito la propria rotta, vendendo oltre 14 miliardi di dollari tra proprietà ed azioni, compresa la sua quota multimiliardaria nella holding Hilton Worldwide.

Sul suo sito web, la società ha detto di aver perso "un leader eccezionalmente dotato ed un modello, la cui visione ed i cui valori continueranno a essere un faro per tutti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo".