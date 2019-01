WhatsApp, la novità in arrivo con il prossimo aggiornamento

Stop a fake news e catene di Sant'Antonio. Tra non molto su WhatsApp ci sarà un limite al numero di volte in cui un utente può inoltrare lo stesso messaggio in più chat diverse. Secondo l'agenzia Reuter, così Facebook Inc (che possiede l'app di messaggistica) intende combattere la "disinformazione" e limitare la diffusione di contenuti fuorvianti o potenzialmente pericolosi per gli stessi utenti. In sostanza, a quanto sembra, non si potrà inoltrare lo stesso messaggio in più di 5 chat. Fare gli auguri di Natale o Capodanno sarà forse un po' più faticoso, ma probabilmente alla maggior parte degli utenti non cambierà granché.

Se dunque fino ad oggi un utente di WhatsApp poteva inoltrare un messaggio a 20 persone o gruppi, d'ora in poi cambierà tutto. "Stiamo imponendo un limite di cinque messaggi in tutto il mondo", ha detto Victoria Grand, vice presidente per la politica e le comunicazioni di WhatsApp, nel corso di un evento che si è tenuto a Giacarta.

Il limite dei cinque destinatari è già realtà in India, dove è stato introdotto a luglio dopo che la diffusione incontrollata di fake news è sfociata addirittura in fatti di sangue.

Il capo della comunicazione di WhatsApp, Carl Woog, ha detto a Reuters che l'aggiornamento sarà disponibile a partire da lunedì. Gli utenti Android lo riceveranno prima di quelli Apple.