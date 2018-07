Il caso dei due writers italiani fermati a Betlemme

"La Farnesina, in stretto raccordo con il Consolato Generale a Gerusalemme e l'Ambasciata a Tel Aviv, segue con la massima attenzione, sin dall'inizio, il caso dei due italiani fermati a Betlemme, ai quali sta prestando ogni possibile assistenza, in contatto con le Autorità locali e le famiglie". Così il ministero degli Esteri sui due artisti italiani fermai ieri a Betlemme, mentre stavano dipingendo una sezione del muro che separa Israele dalla Cisgiordania.

La loro colpa è lʼaver realizzato un murales dedicato a Ahed Tamimi, giovane attivista palestinese 17enne rilasciata oggi dalle carceri israeliane.

"Il Console italiano si è prontamente recato nel luogo di detenzione a Gerusalemme insieme al legale di fiducia del Consolato che, in tarda notte, ha potuto incontrare i connazionali", precisa la Farnesina in una nota.

Tra gli arrestati cʼè lo street artist napoletano Jorit Agoch.

Di lui non ci sono più notizie dirette dalle 22 di ieri, quando l'artista è riuscito a comunicare via Whatsapp con la famiglia comunicando di essere stato fermato dalla polizia israeliana. Da quel momento, si sono rincorse soltanto voci, ma il writers non è più raggiungibile“

La famiglia - scrive NapoliToday - smentisce che, al momento, si stia organizzado il suo rimpatrio. I parenti non sanno ancora nemmeno qual è il capo di imputazione. Intanto a Napoli è stata realizzata una manifestazione di solidarieretà per i due artisti (qui il servizio di NapoliToday).