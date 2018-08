In autostrada contromano a 160 km/h: giovane uccide mamma e figlia di 12 anni

McSkillet, un noto youtuber statunitense, è morto venerdì 24 agosto in un incidente stradale a San Diego, in California, che ha ucciso altre due persone, tra cui una bambina di 12 anni. Il giovane, all'anagrafe Trevor Heitmann, 18 anni, era conosciuto soprattutto per il gioco 'Counter-Strike: Global Offensive' e per la progettazione e la vendita di contenuti personalizzati, o skin, online.

Secondo quanto riportano il quotidiano locale Abc10News, Heitmann era alla guida della sua McLaren 650s e viaggiava a oltre 160 km/h contromano sulla Interstate 805 road, quando si è scontrato frontalmente con un SUV Hyundai con a bordo una donna e la figlia. Identificate come Aileen e Aryana Pizarro di 43 e 12 anni, sono rimaste uccise nello schianto. Diverse altre auto sono state coinvolte nell'incidente, che è accaduto verso le 16:30 ora locale.

Heitmann aveva circa 900.000 abbonati su YouTube e centinaia di migliaia di follower su Twitter. In un video postato a dicembre 2017 sul suo canale ha mostrato la McLaren 650S 2014, che è stata carbonizzata dalle fiamme scaturite dall'impatto. Secondo alcuni follower, il 18enne si sarebbe suicidato dopo che gli è stato vietato di vendere skin, facendogli perdere più di più di centomila dollari di entrate.