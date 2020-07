Zangrillo rilancia: "L'emergenza coronavirus è finita da due mesi"

"L'emergenza coronavirus è finita da due mesi": continua a far parlare di sé il primario del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo che in un'intervista al quotidiano Il Tempo ribadisce come in Lombardia la situazione sia tornata normale negli ospedali.

"In Lombardia non si muore più di Covid" dice Zangrillo che mette in guardia sugli eccessi emergenziali. "Evitiamo di portare al panico e alla morte sociale - continua - tutti sanno che in Italia l'eccesso di mortalità da Sars-Cov-2 è fortunatamente azzerato da due mesi".

"La mia più grande preoccupazione in campo sanitario è riprendere a curare quei malati che, per colpa di Sars-CoV-2, trascuriamo da almeno 5 mesi".

Zangrillo tuttavia conclude con un semplice invito a fare attenzione: "Distanziamento massima prudenza, rispetto delle regole ma rispettiamo anche la verità".

A supporto della sua tesi il primario fa un esempio:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.