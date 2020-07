Fa fumare una sigaretta alla nipotina di tre anni: lo zio finisce nei guai

Immagini davvero incommentabili. Lo zio fa fumare la nipotina di tre anni, il video fa il giro dei social network e l’uomo viene arrestato. Succede tutto nella provincia di Mardin, nel sud-est della Turchia. Il video, in un primo momento pubblicato su Instagram, si era diffuso, di smartphone in smartphone, in tutta la zona.

Nel video si vede una bambina seduta mentre la mano di un uomo, si scoprirà essere lo zio, le porge una sigaretta. Lo zio di fatto le mette una sigaretta in bocca, la accende e si fa una risata. Molti utenti indignati hanno provveduto segnalare l’episodio. Secondo quanto riportato dai media locali, l’uomo è stato fermato dalla polizia locale e denunciato.