Donna in tunica bianca e con bambolotto in braccio vaga in strada: svelato il mistero

Niente paura, era solo "teatro catartico". In tanti nei giorni appena prima di Natale a Zola Predosa (Bologna) avevano notato in strada, in vari punti del circondario, una donna vestita con una tunica bianca e con i capelli lunghi arruffati a nascondere il volto: con sé aveva un bambolotto. Qualcuno aveva addirittura segnalato comportamenti aggressivi e autolesionistici.

La verità che è emersa dalle indagini è molto particolare (ma sempre abbastanza inquietante, secondo qualcuno). In base a quanto ricostruito secondo i Carabinieri di Zola e poi ribadito dal sindaco Stefano Fiorini, la donna di cui tanto si è parlato in paese è semplicemente una "professionista che per tre giorni, 21-22-23 dicembre, ha fatto nel nostro territorio prove di 'teatro catartico' passeggiando per diverse vie", scrive il primo cittadino sui social.

Nessun riscontro inoltre sui presunti comportamenti aggressivi attribuiti alla donna."A tanti, come al sottoscritto - commenta il sindaco Fiorini- rimarrà qualche dubbio sul perché di questa esercitazione pubblica, che magari poteva finire diversamente da una grande preoccupazione collettiva con risata interrogativa finale". Ai carabinieri, che l'hanno identificata e perquisita, la 44enne residente a Zola ha spiegato di avere eseguito una performance teatrale. Performance che, a quel che sembra, in pochi hanno capito.