Abolito l'obbligo del certificato medico per i bimbi da 0 a 6 anni

Non sarà più necessario presentare il certificato medico per la pratica dell'attività sportiva per i bambini in età prescolare. La novità arriva da un decreto firmato da Beatrice Lorenzin, ministro della Salute, e Luca Lotti, ministro dello Sport. Adesso i bambini da 0 a 6 anni potranno praticare qualsiasi attività fisica organizzata senza dover presentare la documentazione medica, ad eccezione dei casi specifici segnalati dal pediatra di famiglia.

La decisione parte da una nota della Fimp (Federazione italiana medici pediatri), che nel 2015 segnalava “la necessità di escludere dall'obbligo della certificazione medica l'attività sportiva per la fascia di età compresa tra O e 6 anni, al fine di promuovere l'attività fisica organizzata dei bambini, di facilitare l'approccio all'attività motoria costante fin dai primi anni di vita, di favorire un corretto modello di comportamento, nonché di non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni".