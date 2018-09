andarelontano, la campagna di Telethon per i bambini con malattie genetiche rare

Due fratelli e uno zainetto pieno di futuro: il primo giorno di scuola riparte #andarelontano, la campagna di Fondazione Telethon per aiutare i bambini con malattie genetiche rare a vivere gli inizi più belli della vita. Nel video duffuso da Telethon il racconto emozionante del legame unico e speciale tra due fratelli che condividono scoperte ed esperienze, come il primo giorno di scuola, in attesa che anche Guenda possa viverlo. Guenda è nata con l'ADA-SCID, una grave patologia del sistema immunitario, ma grazie alla terapia genica messa a punto dai ricercatori Telethon all'Istituto di Milano, anche lei potrà frequentare la scuola il prossimo anno e #andarelontano.