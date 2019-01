Bronchiolite, con il freddo il picco dei contagi: cos'è e come si cura

Che cos'è la bronchiolite? E come ci si difende? All'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dallo scorso dicembre ai primi del nuovo anno, si sono contati già 300 accessi per questa malattia. Vediamo dunque di cosa si tratta e come cercare di evitare il contagio. La bronchiolite è un'infezione delle vie respiratorie che colpisce i bambini sotto i due anni e provoca un'ostruzione dei bronchi più piccoli dovuta al catarro. Evitare il contatto con adulti e con i fratelli più grandi raffreddati, non fumare in casa e lavarsi le mani ogni volta che si prende in braccio un neonato sono alcuni dei comportamenti che possono diminuire il rischio di contagio.

Il picco della malattia, secondo quanto riferito all'AdnKronos da Renato Cutrera, responsabile di Broncopneumologia al Bambino Gesù, si registra tra dicembre e febbraio. "L'infezione colpisce la maggior parte dei bambini e diventa, quindi, endemica. A tre anni tutti i bambini o quasi tutti sono già positivi agli anticorpi contro questo virus".

Cosa fare

In presenza dei sintomi del raffreddamento - tosse, difficoltà respiratorie - occorre non improvvisare diagnosi o somministrare farmaci, ma non è consigliato neppure farsi prendere dal panico e precipitarsi al pronto soccorso. Meglio chiedere consiglio al pediatra di famiglia che deciderà le opportune terapie da effettuare, nella stragrande maggioranza dei casi, a casa.

Bronchiolite, cos'è: i consigli utili

Il bambino va aiutato a liberare le prime vie aeree con dei lavaggi nasali. Spesso, inoltre, non riesce ad alimentarsi bene e va sostenuto nella nutrizione frazionando i pasti e aumentandone la frequenza mentre si diminuisce la quantità. E' consigliabile incentivare il più possibile l'allattamento al seno dei bambini perché il latte materno contiene fattori protettivi per questa patologia. Per cercare di ridurre il rischio di contagio per i bambini più piccoli è bene che non stiano a contatto diretto con altre persone raffreddate in famiglia e ricordarsi di lavare bene le mani prima di toccarli per evitare il passaggio del virus.

Al Bambin Gesù la percentuale dei ricoveri era stata più alta nella scorsa stagione: 56,7% a dicembre 2017; 59,3% a gennaio e marzo 2018 e addirittura 60,6% a febbraio.