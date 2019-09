Cannabis, ecco il primo farmaco autorizzato: "Aiuterà i bambini affetti da epilessia"

C'è l'ok al primo farmaco a base di cannabis in tutti i Paesi membri dell’Unione europea. A seguito dell’approvazione da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), la cura di origine vegetale realizzata dal laboratorio britannico GW Pharma potrà essere utilizzata per il trattamento di due forme rare e gravi di epilessia infantile.

L'Ue approva il primo farmaco a base di cannabis: cos'è l'Epidiolex

Con l’apertura del mercato europeo ai derivati della cannabis inizia anche la corsa al nuovo business del settore farmaceutico. Il primo disco verde da parte del Chmp (Comitato per i medicinali a uso umano) all’Epidiolex apre dunque la strada a una soluzione orale di cannabidiolo “destinata al trattamento delle convulsioni associate alla sindrome di Lennox-Gastaut e sindrome di Dravet”, si legge nel parere positivo.

Il farmaco non contiene alcun componente psicoattivo della cannabis, ma è capace di “ridurre l'iperattività dei neuroni” aiutando “a gestire le convulsioni”, scrivono gli esperti. Viene indicato come trattamento da utilizzare “in associazione con clobazam, per pazienti di età pari o superiore a 2 anni”. Se ne raccomanda comunque una prescrizione da parte di “medici con esperienza nel trattamento dell’epilessia”.

Il mercato della cannabis terapeutica

Diversi studi calcolano che il neonato mercato della cannabis terapeutica potrebbe raggiungere quota 50 miliardi di euro entro il 2025. Una buona notizia per la britannica GW Pharma, impresa sviluppatrice del farmaco quotata in borsa, che lo scorso anno ha registrato un fatturato superiore ai 14 milioni di euro. I suoi ricavi del prossimo anno, secondo gli analisti di mercato, potrebbero superare quota 110 milioni.