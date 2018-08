Come “non ingrassare” in vacanza: i segreti svelati dalla nutrizionista

Questo è il periodo dell’anno in cui, complice il caldo e la vita slegata dalle solite abitudini, è facile cedere alle tentazioni della gola, bere qualche drink in più e riprendere quei chiletti persi nel corso dell’anno tra dieta e palestra.

Tra i consigli più importanti c'è quello di muoversi di più, praticare sport e fare lunghe camminate e nuotate, indicazioni a cui si aggiungono quelle indicate dalla dott.ssa, biologa nutrizionista, Ester Brucci, che a Barbara Fiorillo di Napoli Today, ha svelto alcuni trucchetti per non ingrassare, e magari dimagrire, in vacanza senza rinunce.

- Colazione. La colazione rappresenta il pasto principale della giornata ed è il carburante per iniziare al meglio la giornata. È consigliato, dunque, uno yogurt magro bianco e/o e cereali, da abbinare alla frutta di colore giallo/arancione (albicocche, melone, pesche, ananas) ricca di betacarotene che favorisce l’abbronzatura.

- Acqua. L’aumento delle temperature determina un eccesso di sudorazione e di conseguenza perdita di sali minerali. È importante bere tanto all’incirca 2L di acqua al giorno, limitando il consumo di bevande moderatamente alcoliche come vino e birra e superalcolici, ed evitando il consumo di bevande zuccherate.

- Frutta e verdura. In spiaggia, al mare o in montagna, bisogna ricordarsi di rispettare le 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. La frutta o la verdura (carote, sedano e, finocchio) negli spuntini rappresentano un vero e proprio spezza fame. Inoltre, contribuiscono a incrementare l’introito di acqua e fibre necessarie per il nostro organismo.

- Sale. Regola valida sempre e non solo in estate, consumare poco sale. Per non incorrere al fenomeno della ritenzione idrica bisogna consumare poco sale ed evitare alimenti come salumi, pizzette e alcuni tipi di formaggi.