Coronavirus, Pregliasco: "Attenzione alla barba, intrappola il virus"

Quello che di certo sappiamo del coronavirus è che non ne sappiamo abbastanza. Il Covid-19 è una scoperta continua e sono tanti gli studi che cercano di inquadrare sempre meglio questo nemico invisibile. L'ultimo arriva da un team britannico, che ha pubblicato la sua ricerca su 'Nature Medicine', e a parlarne è il virologo Fabrizio Pregliasco: "Dopo le lacrime e le acque reflue, adesso arriva lo studio sul ruolo del naso nel contagio del nuovo coronavirus. Si tratta di un lavoro molto interessante, che apre ulteriori spunti di approfondimento. Ma per il grande pubblico il consiglio è semplice: proteggere sempre non solo la bocca, ma anche il naso con la mascherina. Tra l'altro bisogna dire che la mascherina, se indossata correttamente, copre sia il naso che la bocca. Ebbene, questo studio ci ricorda di fare attenzione".

In vista della riapertura, e tenendo conto che gli italiani con molta probabilità dovranno indossare sempre la mascherina all'aperto e nei luoghi affollati, il virologo, come riporta l'Adnkronos, raccomanda anche "di prestare attenzione alla barba: può dar fastidio e ostacolare il corretto uso della mascherina. Inoltre, se non viene coperta, può intrappolare le goccioline 'cariche' di virus". Quindi "attenzione alla barba, che andrebbe tagliata - suggerisce Pregliasco, dando un dolore agli amanti del genere - oppure coperta, e non va toccata". E' bene anche "evitare di toccarsi viso, naso o bocca con le mani. Infine - conclude Pregliasco - occorre curare con particolare attenzione l'igiene delle mani".