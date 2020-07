Coronavirus, casi di "importazione" ed età media: chi sono i nuovi contagiati

Tornano a crescere i numeri dell'epidemia di coronavirus: sono 230 i nuovi casi comunicati ieri dalla Protezione Civile, in aumento rispetto ai 163 di mercoledì. Nessun aumento “drammatico”, ma come ripetono da settimane molti esperti non è ancora il momento di abbassare la guardia. Rispetto al periodo in cui l’epidemia era al suo acme, l’età media si è abbassata sensibilmente e da 61-62 anni è scesa a 46. Tra le persone risultate positive al tampone quasi una su due ha tra i 19 e i 50 anni.

ùPer i più giovani si tratta di un campanello d’allarme da non sottovalutare, come ha spiegato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), in un’intervista al ‘Quotidiano Nazionale’. L'età media dei nuovi contagiati dal coronavirus Sars-CoV-2 si è abbassata, "in primis perché - ha detto Locatelli - siamo molto più attenti a proteggere gli anziani, in secondo luogo perché c'è stato qualche eccesso di rilassamento nella popolazione giovane nel mettere in pratica le misure di prevenzione".

Ma non è tutto. Nella fase 3 sono aumentati esponenzialmente anche i così detti casi di "importazione". "Una quota che non supera il 30% è costituita da persone che arrivano dall'estero o transitano per l'Italia" ha detto ancora Locatelli, il quale ha poi evidenziato che ad oggi è invece marginale "il ruolo dei migranti". Gli altri casi di Covid dipendono da focolai locali, da persone identificate perché sottoposte a tampone dopo aver fatto il test sierologico, da pazienti scoperti per caso perché magari arrivati in ospedale per altre patologie e, infine, da persone che purtroppo manifestano sintomi gravi. Insomma, si tratta di “una miscellanea diversa ogni giorno” ha tagliato corto Locatelli.

Coronavirus, come va all'estero

Fermare i casi di "importazione" dunque potrebbe rivelarsi fondamentale per evitare una seconda ondata. Se in Italia la situazione è tutto sommato sotto controllo, in molti altri Paesi il Covid miete ancora molte vittime. E non solo nei Paesi considerati ad alto rischio. In Francia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 534 casi contro i 416 di mercoledì. In Spagna c’è preoccupazione soprattutto per l’aumento dei contagi in Catalogna, dove stando all’ultimo bollettino sono stati registrati 1300 casi positivi. In tutto il Paese ci sono 158 focolai attivi, anche se il ministro della Salute assicura che la situazione è sotto controllo.

Timori per una seconda ondata di Covid in Giappone

E crescono i timori per una seconda ondata anche in Giappone. Occhi puntati su Tokyo. La governatrice Yuriko Koike ha confermato 293 nuovi contagi, dopo i 286 di ieri, come riporta l'agenzia Kyodo. Non erano mai stati così tanti in un giorno dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Da mercoledì l'allerta è ai massimi livelli nella capitale che avrebbe dovuto ospitare le Olimpiadi e dove a fine maggio è stato revocato lo stato d'emergenza, che non era comunque il lockdown all'italiana. Ad oggi il Giappone ha segnalato circa 24.000 contagi e 985 decessi.

Coronavirus, il nuovo studio: nessuna correlazione tra la malattia e il gruppo sanguigno

Intanto, un nuovo studio pubblicato sul National Center of Biotechnology Information smentisce ricerche precedenti secondo cui l'aggressività della malattia dipenderebbe dal gruppo sanguigno. I ricercatori hanno analizzato il decorso della malattia in 1289 di vari gruppi sanguigni non trovando alcun riscontro. Il gruppo sanguigno dei pazienti non avrebbe correlazione né con il rischio di contrarre la malattia né di sviluppare forme gravi di Covid. Si tratta comunque di risultati ancora parziali, dunque da prendere con la dovuta dose di cautela.