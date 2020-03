Coronavirus, online servizio di ascolto e consulenza psicologica gratis

In un momento così delicato anche la psicologia scende in campo e si mette al servizio degli italiani. La SPI, Società Psicoanalitica Italiana, fondata nel 1925 e riconosciuta nel 1936 dall'Associazione Psicoanalitica Internazionale (IPA) fondata da Sigmud Freud, ha attivato gratuitamente attraverso i suoi 11 centri psicoanalitici presenti in Italia, un Servizio di Ascolto e Consulenza per chi in questi giorni, vivendo una situazione molto al di fuori del nostro quotidiano, possa averne bisogno.

Paura, claustrofobia, persecuzione, conflitti nella famiglia e nella coppia in queste giornate difficili possono generare il bisogno di un supporto da parte di un professionista che la SPI mette a disposizione attraverso il web. "Siamo di fronte a un cambiamento epocale e ci troviamo ad affrontare una situazione grave, fino a poco tempo fa impensabile - dichiara Anna Maria Nicolò, presidente di SPI - Vogliamo dare il nostro contributo in questo momento di emergenza e così difficile per molte persone, offrendo il nostro servizio attraverso l'impiego degli strumenti più adeguati".

Per poter accedere al servizio, totalmente gratuito, basta andare sul sito spiweb.it, che ha una pagina dedicata all'emergenza coronavirus. E' necessario inviare una mail a uno dei referenti e nel giro di 24 ore arriverà la risposta in cui verrà definita la modalità di colloquio a distanza più adatta alle specifiche esigenze, nel massimo rispetto della privacy dei singoli pazienti.