Coronavirus, l'esperta: "Fondamentale uscire con la mascherina"

Stare in casa e uscire solo in caso di necessità, ma con la mascherina. Lo raccomanda Susanna Esposito, presidente dell'Associazione mondiale delle malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid): "E' fondamentale limitare il più possibile le uscite, senza assembramenti, e fare in modo che tutti indossino sempre la mascherina chirurgica quando escono di casa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questo - spiega la dottoressa all'Adnkronos - per evitare la diffusione di Covid-19 da parte di quei portatori asintomatici che non sarebbero identificati neanche con una esecuzione più estesa di tamponi. Fermo restando la disponibilità e l'accessibilità ai dispositivi protettivi che ad oggi non è ancora garantita - continua Esposito - uscire senza mascherina è pericoloso per sé e per gli altri. D'altra parte, nessuno sa se i portatori asintomatici sviluppano anticorpi protettivi. Quindi, è possibile che il numero dei suscettibili resti molto alto per lungo tempo", conclude.