Crema solare, qual è la giusta dose da spalmare? Come regolarsi con un cucchiaino

Una delle certezze del vacanziero che voglia abbronzarsi prestando attenzione alla salute è che prima si esporsi al sole spalmerà uno strato di crema protettiva contro i raggi solari.

Già, ma come regolarsi con le dosi?

I ricercatori sono perentori: non mettiamo sufficiente crema protettiva quando ci esponiamo al sole.

Per correre ai ripari, ecco che utile si rivela mettere un cucchiaio da caffè nella borsa del mare o nello zaino da montagna: questo è quanto raccomandano i ricercatori del King's College di Londra, autori di uno studio pubblicato sulla rivista Acta Dermato-Venereology.

Crema solare, quanto e quando applicarla

Le raccomandazioni, quando si parla di evitare i danni da abbronzatura, sono ormai note: per essere sicuri di avere uno scudo efficace contro i raggi Uva e Uvb scegliere un prodotto con un buon fattore di protezione (un Spf più alto possibile ma mai sotto il 6); mettere la crema almeno ogni due ore e dopo una nuotata; non dimenticare nessuna zona del corpo (ad esempio fare attenzione alla parte posteriore delle ginocchia) e soprattutto non tralasciare nessun componente della famiglia, non importa quanti anni abbia.

Ma - avvertono i ricercatori - a queste 'regole' d'oro si dimentica sistematicamente di aggiungerne una importante al momento di spalmare la crema solare: la generosità!

Crema solare, la dose consigliata

Secondo il team britannico, la dose di 0,8 mg di crema solare per centimetro quadrato di pelle (quantitativo che viene spalmato in media) sarebbe assolutamente insufficiente. Risultato: con questa (ridotta) quantità, una crema solare con indice di protezione 50 non fornisce più del 40% della protezione attesa.

Ma qual è la dose giusta da applicare? I ricercatori suggeriscono un comodo escamotage: portare in borsa un cucchiaio da caffè che faccia da misuratore.

Dunque, per ogni braccio sarà necessario mezzo cucchiaino, così come per il viso e per il collo, mentre per ciascuna gamba, busto e schiena ne servirà uno intero. Ultima avvertimento degli esperti ai vacanzieri: la crema solare, anche se ha un fattore di protezione alto, non impedisce di abbronzarsi. Al contrario protegge la pelle dall'invecchiamento cellulare precoce. Dunque "non lesinate sulle quantità"!