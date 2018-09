Dal dentista senza paura grazie alla sedazione cosciente

Chi l’ha detto che il dentista fa paura? Con il ricorso alla sedazione cosciente le sedute odontoiatriche dei pazienti non collaboranti si concludono con successo in circa il 90% dei casi. Lo conferma un recente studio condotto dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e pubblicato sulla rivista Biomed Research International.

L’utilizzo di questa tecnica è aumentato molto nel corso degli ultimi anni: le sedute di sedazione cosciente al Bambino Gesù sono passate dalle 400 del 2013 a 1800 circa nel 2018, con grande soddisfazione delle famiglie e soprattutto dei bambini che vivono l’esperienza del dentista con maggiore serenità e tranquillità. L’Ospedale ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per promuovere tra le famiglie, i pediatri e le scuole la conoscenza di questa opportunità, dal titolo: ‘Sorridere prego, chi l’ha detto che il dentista fa paura’. La campagna sulla sedazione cosciente sarà presentata al Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri (Aisod) il prossimo 29 settembre all’Auditorium della sede del Bambino Gesù di San Paolo.

Come funziona la sedazione cosciente

Nel corso della seduta, in tutto un’ora circa, al paziente viene fatta indossare un’apposita mascherina con cui respirare una miscela di ossigeno e protossido d’azoto. In questo modo rimane sempre cosciente e non perde né i riflessi né le capacità decisionali. Durante le cure odontoiatriche, potrà avvertire anche una sensazione di benessere, caratterizzata da estrema rilassatezza e tranquillità. È una tecnica particolarmente sicura, in quanto la miscela inalata non è tossica e viene eliminata rapidamente dalla respirazione. Gli effetti collaterali sono rari e gli eventuali rischi vengono valutati dal dentista prima della procedura.