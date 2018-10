"Diastasi addominale", cos'è e come si cura? Risponde l'esperto

Pur essendo una patologia molto diffusa, pochi sanno cos’è la “diastasi addominale”. Si tratta di un disturbo che colpisce soprattutto le donne a fine gravidanza: ad esserne colpite sono, infatti, il 15/20%. Chiamata anche “diastasi dei muscoli retti addominali", è un disturbo che consiste nella dilatazione eccessiva della membrana fibrosa (aponeurosi tendinea) che tiene uniti i due muscoli retti addominali (di destra e sinistra), situati nella parte bassa dell’addome. In presenza di questa patologia i muscoli si allargano e tendono ad allontanarsi dalla linea mediana. Questo comporta un indebolimento della parete addominale, la quale non è più in grado di svolgere la propria funzione di contenimento. Dal punto di vista estetico si manifesta con la pancia gonfia e il muscolo addominale che sporge in fuori. E’ un fenomeno normale in gravidanza: capita a circa i 2/3 delle donne gestanti, e, generalmente, si risolve spontaneamente nei primi 4/5 mesi dal parto. In alcune donne, però, può capitare che questo disturbo persista anche 12 mesi dopo il parto. In questo caso è necessario rivolgersi ad un fisioterapista per riequilibrare il tono muscolare o, nei casi più gravi, ricorrere all’intervento chirurgico, per evitare complicanze ulteriori come lombalgie, incontinenza urinaria, difficoltà digestive, ecc. Per conoscere meglio questa patologia tanto diffusa quanto poco conosciuta, Barbara Fiorillo per NapoliToday ha intervistato il dott. Fabrizio D’Urso, fisioterapista esperto in Riabilitazione dei Disordini Muscolo-Scheletrici e del Movimento.

Cosa è la diastasi addominale?

“Diastasi significa “allontanamento”. La Diastasi addominale (o “Diastasi dei retti dell’addome”) è, infatti, un allontanamento, spesso (ma non sempre) irreversibile, dei muscoli retti dell’addome di destra da quelli di sinistra. I muscoli retti (tra i principali muscoli della parete addominale anteriore) sono situati nella parte bassa dell'addome e vengono separati dalla linea alba (o linea mediana), una sottile banda di tessuto connettivo priva di vasi sanguigni e nervi, che si estende longitudinalmente dalla parte bassa dello sterno alle strutture ossee del bacino. La linea mediana è formata da tessuto poco elastico ma molto resistente che, se da una parte rende molto difficile la sua rottura, dall’altra, quando questa si indebolisce, non permette di tornare facilmente alle sue condizioni iniziali. Tali strutture, oltre alle funzioni legate al movimento, hanno l’importante funzione di proteggere e contenere i visceri addominali. Si è in presenza di Diastasi addominale quando la distanza tra i muscoli retti raggiunge almeno i 2 cm”.

Come ci si accorge di avere una diastasi addominale?

“Un segno caratteristico della Diastasi dei retti addominali è la presenza di una “cresta” o di una “pinna” tra lo sterno e l’ombelico, in corrispondenza della linea alba. Quando i muscoli retti si separano, non contengono più i visceri addominali: l’aumento di pressione endoaddominale che si crea con l’inspirazione o con l’atto del ponzamento tende a spingerli verso fuori. Essi pertanto perdono di domicilio e cercano di fuoriuscire dalla parete addominale spingendo a loro volta i tessuti molli soprastanti verso l’avanti. La così detta “pinna” o “cresta” è il tegumento, ovvero pelle e tessuto adiposo antistanti le fasce che ricoprono l’intestino. Nei pazienti più magri si apprezzeranno le anse intestinali sotto la pelle, ma a parità di diastasi, la pinna sarà più voluminosa nei pazienti con più tessuto adiposo. Nel neonato la cresta o la pinna è facilmente visibile specialmente quando viene posto in posizione seduta. Nelle donne incinte tale segno diventa più visibile negli ultimi mesi di gravidanza, manifestandosi come una vera e propria sporgenza”.

Con quali sintomi e segni si manifesta?

"In genere la Diastasi dei retti dell’addome è asintomatica, ma in alcuni individui può essere causa di disturbi come:

Maggiore percezione del movimento delle anse intestinali (peristalsi), spesso visibile sotto la cute

Nausea e gonfiore post prandiali

Lombalgia

Alterazioni postulare

Incontinenza urinaria

Difficoltà digestive

Tra i segni clinici:

Iperperistaltismo

Ernia ombelicale associata

Ernia dei visceri attraverso la diastasi

Aspetto circolare dall’addome”.

Quali sono le cause di questo disturbo?

“Questo disturbo riguarda maggiormente i neonati (in genere i prematuri) e le donne incinte. Nel primo caso la Diastasi è causata da uno scarso sviluppo dei muscoli retti dell’addome. Nel secondo caso è causata da un eccessivo stiramento del muscolo retto addominale prodotto dall’espansione dell’utero: durante la gravidanza il feto, e dunque l’utero, crescendo eserciterà una pressione interna costante sui muscoli retti addominali. Questa condizione, insieme alla lassità legamentosa indotta dai cambiamenti ormonali tipici della gravidanza, da un lato provocherà una maggiore difficoltà da parte di questi muscoli di contrarsi, e, dall’altro, determinerà la separazione tra i due muscoli. Nei primi mesi dopo la gravidanza è quasi fisiologico presentare una Diastasi dei retti dell’addome, diastasi che nella maggior parte dei casi tende a risolversi spontaneamente senza alcun trattamento nei primi 6 mesi”.

Come viene diagnosticata?

"La diagnosi di Diastasi dei retti dell’addome (che assume un carattere patologico solo in alcuni casi) è in genere diagnosticata con un esame obiettivo. In alcuni casi può essere eseguita un’ecografia per confermare l’ipotesi diagnostica e per escludere la presenza di un'ernia epigastrica o di un laparocele. La gravità della Diastasi è direttamente proporzionale alla distanza che si crea tra i due muscoli”.