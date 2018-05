La differenza tra un polmone sano e quello di un fumatore incallito

Se sei un fumatore incallito, una volta visto questo filmato forse non avrai più tanta voglia di fumare una sigaretta. Stanno impazzando su Facebook i video postati da Amanda Eller, infermiera di un ospedale del North Carolina, negli Stati Uniti, che mostrano le differenze tra i polmoni sani e quelli di un fumatore abituale.

Il primo particolare che salta all'occhio è il colore, rosso vivo per il polmone sano e nero per quello della persona che ha fumato un pacchetto di sigarette al giorno per 20 anni. A cambiare tra i due organi è anche l'espansione e la capacità di trattenere l'aria al loro interno. Video scioccanti che devono far riflettere su quanto possa essere nocivo il fumo delle sigarette.