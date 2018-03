Svelato il segreto delle dita che 'scrocchiano'

Per quale motivo le dita (e non solo) fanno 'crack' quando scrocchiamo le articolazioni?



Dopo un secolo di ricerche, gli scienziati hanno finalmente risolto il mistero di che cosa causi il caratteristico schiocco delle nocche delle dita, come si legge in uno studio dell’Ecole Polytechnique di Parigi e della Stanford University.

A causare lo “scoppio” è il collasso delle microscopiche bolle di fluido che lubrificano le giunture delle mani: anzi, in realtà ne basta una sola per generare il rumore caratteristico – a anche un collasso solo parziale è sufficiente.