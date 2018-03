Dmau, in arrivo il 'pillolo' anticoncezionale per uomo

Stanno avendo successo i test sul Dmau, nome semplificato del dimethandrolone undecanoate, l'equivalente maschile della pillola contraccettiva. L'interesse intorno al 'pillolo' sta crescendo negli Stati Uniti, soprattutto dopo i risultati di un nuovo studio presentato al congresso della Società di Endocrinologia a Chicago. In questa ricerca, 100 volontari tra i 18 e 50 anni, dovevano assumere per un mese una dose quotidiana del farmaco.

I risultati più incoraggianti sono stati riscontrati dopo l'assunzione della dose più alta, quella da 400 mg: gli studiosi hanno riscontrato una “marcata soppressione” degli ormoni richiesti per la produzione di sperma. In più, secondo i ricercatori, la pillola sembra non influire sul desiderio sessuale del maschio: un risultato importante, visto che gli scienziati hanno cercato di ottenere il risultato sperato senza effetti collaterali.

Il farmaco è stato sviluppato dai National Institutes of Health americani, ma nonostante i risultati incoraggianti, siamo ancora in fase di sperimentazione. 'Il pillolo' per uomo si fa sempre più vicino.