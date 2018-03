Colpita da aneurisma in gravidanza: donna gravissima dà alla luce una bimba

È stata colpita da un aneurisma cerebrale all’ottavo mese di gravidanza, ma grazie alla bravura dei medici dell’ospedale Bufalini di Cesena è riuscita a dare alla luce una splendida bimba.

Oggi madre e figlia stanno bene, ma per stessa ammissione dei neurochirurghi si è trattato di un caso raro e complesso, tanto che dopo il parto cesareo - effettuato d'urgenza nella sala operatoria di Neurochirurgia - la donna è stata sottoposta ad un delicato intervento prima di essere dichiarata fuori pericolo. Come racconta CesenaToday, la vicenda è avvenuta qualche mese fa ma se ne è avuta notizia solo nelle scorse ore.

Luigino Tosatto direttore dell’Unità Operativa di Neurochirurgia dell’ospedale Bufalini di Cesena ha raccontato la vicenda nei dettagli. "La paziente, incinta, era incosciente e in imminente pericolo di vita a causa di una emorragia cerebrale causata da un aneurisma – ha detto Tosatto - La situazione era grave. Occorreva operare d’urgenza per salvarle la vita ma al contempo dovevamo cercare da fare il possibile per salvare la vita anche alla piccola che portava in grembo".

"Non c’era tempo da perdere, così abbiamo deciso di far nascere la piccola nella sala operatoria di Neurochirurgia con un taglio cesareo d’urgenza. Un parto eccezionale avvenuto all’ottavo mese di gravidanza grazie all’intervento simultaneo e tempestivo dei neurochirurghi, dell’equipè di Ostetricia e Ginecologia, degli anestesisti e dei neuroradiologi".

Dopo il parto, l’attenzione dei neurochirurghi si è concentrata sulla giovane mamma. La donna è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico di asportazione dell’aneurisma cerebrale. Un caso piuttosto raro e complesso, tanto che la paziente è stata sottoposta a più procedure chirurgiche programmate, per ottenere l’eccellente risultato, di risoluzione completa della malattia.

"La cosa più emozionante - raccontano medici e infermieri - è stato veder nascere la piccola nella sala operatoria di Neurochirurgia, considerate le gravi condizioni in cui si trovava la mamma".