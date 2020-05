Fase 2, 9 comportamenti da seguire per evitare il contagio

La raccomandazione ai cittadini resta quella di muoversi di casa il meno possibile, ma ora che la Fase 2 è cominciata e le misure restrittive sono state allentante, è necessario più che mai tenere in considerazione gli accorgimenti utili per evitare il contagio da coronavirus. E' il sito del ministero della Salute a diffondere alcune importanti regole per prevenire e limitare il rischio di diffusione del nuovo virus. Lo fa attraverso un documento in nove punti, invitando i cittadini a condividere la rispettiva 'infografica' sui propri canali social, in modo che raggiunga una platea più vasta possibile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nove raccomandazioni da seguire per la salute di tutti