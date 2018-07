Fibromialgia, malattia "fantasma": sintomi e come si cura. Parla l'esperto

Si tratta di una malattia “fantasma” che viene diagnosticata con difficoltà. Molto spesso viene confusa con un semplice mal di schiena, e quindi trascurata. La fibromialgia comporta dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini). Sebbene possa assomigliare ad una patologia articolare, non si tratta di artrite e non causa deformità delle strutture articolari, ma è una forma di reumatismo extra-articolare o dei tessuti molli. A soffrirne oggi in Italia sono circa 2 milioni, soprattutto donne. La sindrome fibromialgica spesso confonde anche gli specialisti poiché alcuni dei suoi sintomi, apparentemente sconnessi, sono caratteristici di altre condizioni cliniche. Quali sono, quindi, i sintomi cui prestare attenzione e quando è il caso di sottoporsi ad esami specifici? La giornalista Barbara Fiorillo per NapoliToday lo ha chiesto al dott. Fabrizio D’Urso, fisioterapista esperto in Riabilitazione dei Disordini Muscolo-Scheletrici e del Movimento.

Cos’è la Fibromialgia?

“La Fibromialgia è una sindrome cronica o di lunga durata, ad eziologia sconosciuta, caratterizzata prevalentemente da dolore muscoloscheletrico cronico diffuso, maggiormente a carico di muscoli e tendini”.

Con quali sintomi si manifesta?

“La Fibromialgia può presentarsi con una moltitudine di sintomi contemporaneamente presenti e apparentemente tra loro sconnessi: tensione muscolare, stanchezza, disturbi dell’umore, disturbi del sonno, disturbi della sensibilità spesso presenti sotto forma di Iperalgesia e Allodinia ecc. Il sintomo cardine è comunque il dolore muscoloscheletrico generalmente a carico dei muscoli del tronco e degli arti. Questo è spesso vissuto da chi ne soffrecome un dolore invalidante o che limita fortemente le attività di vita quotidiana. Oltre al dolore, i pazienti spesso riferiscono un’importante sensazione di rigidità muscolare diffusa. Altri sintomi caratteristici della Fibromialgia sono la stanchezza e l’affaticabilità, le alterazioni del sonno (sonno difficoltoso e intervallato da risvegli notturni), disturbi cognitivi e dell’umore. Nei soggetti con Fibromialgia possiamo notare disturbi dell’attenzione, della concentrazione e della memoria, connessi spesso a una costante sensazione di confusione mentale che viene indicata con il termine “Brainfog” (o annebbiamento mentale). Spesso si associano cefalea, dismenorrea, sindrome del colon irritabile, disturbi digestivi, dolore dell’articolazione temporo-mandibolare, disfunzioni della sfera sessuale, ansia e depressione”.

Quali sono gli esami diagnostici a cui sottoporsi?

“La diagnosi di Fibromialgia è una diagnosi di esclusione: spesso viene confusa con patologie reumatiche e neurologiche come la Polimiosite, la Polimialgia reumatica, le Spondiloartriti, il Lupus, miopatie, connettiviti, disturbi somatoformi, la Sclerosi Multipla e la Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS). Lo specialista di riferimento è in genere il reumatologo, proprio perché questa sindrome può manifestarsi con sintomi in comune a molte patologie reumatiche e perché, spesso, è associata ad alcune di queste (connettiviti, lupus eritematoso sistemico, artriti). Una volta escluse le patologie sopraelencate e, basandosi sull’anamnesi e sulla storia clinica della persona, si può ipotizzare la presenza di Fibromialgia”.