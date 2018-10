Il fungo usato come viagra è in pericolo: è sempre più difficile da trovare

Oltre agli esseri umani, il cambiamento climatico mette a rischio moltissime specie, sia animali che vegetali. Tra queste vi è anche il fungo che in Asia viene considerato come una medicina miracolosa, in grado di curare innumerevoli malattie e disturbi, dal cancro all'impotenza.

Conosciuto come il “Viagra dell’Himalaya”, il fungo “yarchagumba” (il cui nome scientifico è Ophiocordyceps sinensis) sta diventando sempre più difficile da trovare, proprio a causa del riscaldamento globale. Oltre al supposto valore medico, il fungo muove anche una forte economia, con centinaia di migliaia di persone che ne ricavano delle entrate, con prezzi che a Pechino possono raggiungere anche tre volte quelli dell’oro.

Molti sospettano che dietro questa carenza ci sia l’eccesso ci coltura, ma gli scienziati hanno voluto indagare oltre e hanno appurato che le particolari condizioni necessarie alla crescita del fungo si trovano ai margini dell’area del permafrost. Ma a causa dell’innalzamento delle temperature tra il 1979 e il 2013 nell’area e specialmente in Bhutan hanno reso sempre più rare le condizioni per la coltivazione dello “yarchagumba”. E in questo modo un intera sistema economico himalayano rischia dei andare in crisi.