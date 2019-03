L'influenza colpisce ancora: primavera a letto per migliaia di italiani

Nonostante l'arrivo della primavera, l'influenza continua a flagellare gli italiani. Nell'undicesima settimana del 2019, quella tra l'11 e il 17 marzo, febbre, tosse e dolori a ossa e gola hanno tenuto al letto circa 225.000, a dimostrare come la 'coda' dell'influenza sia ancora più che efficace.

Sono i numeri contenuti nel bollettino della rete Influnet dell'Istituto superiore di sanità, diffuso oggi, venerdì 22 marzo, che mostrano come il totale degli italiani colpiti dall'influenza sia arrivato a quota 7.867.000.

Nella settimana in questione ancora una volta i più colpiti sono stati i bambini. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 10,36 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 4,95 nella fascia 15-64 anni a 3,27 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,61 casi per mille assistiti.

Ma, per fortuna, la fine della stagione influenzale si avvicina sempre di più. Se in Val D'Aosta, nella P.A. di Bolzano, in Veneto e in Friuli Venezia Giulia è terminato il periodo epidemico e l'incidenza è tornata ai livelli di base, ancora numerosi casi si sono registrati in Calabria.