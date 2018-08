Lenti a contatto, gli errori da non commettere mai

Comode, a volte indispensabili, ma anche rischiose. Gli esperti dei Centers for disease control and prevention (Cdc) lanciano un appello a chi usa le lenti a contatto (in Usa circa 45 milioni di persone): "Toglietele quando andate a dormire perché possono creare dei rischi alla cornea aumentando il rischio di infezioni oculari da sei a otto volte".

Circa un terzo degli americani - riporta il Daily Mail - che utilizza questi dispositivi ha l'abitudine di dormirci. Le lenti a contatto offrono molti vantaggi in fatto di sicurezza in particolare per chi fa sport, ma gli occhi sono organi delicati e hanno bisogno del giusto equilibrio di ossigeno e buona alimentazione.

"Tra i molti comportamenti che aumentano il rischio di un'infezione corneale legata all'uso delle lenti a contatto - fanno notare gli esperti che hanno realizzato uno studio su questo tipo di problematica - c'è proprio quello di non toglierle quando si va a dormire ed è uno dei più comunemente segnalati tra i portatori più giovani delle lentine".