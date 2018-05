Merkeloma, il raro tumore della pelle: 240 casi ogni anno in Italia

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 240 casi di carcinoma alle cellule di Merkel o merkeloma. Di cosa si tratta? E' un raro tumore della pelle, descritto per la prima volta nel 1972 e definito come carcinoma neuroendocrino della cute. Il merkeloma colpisce un sottogruppo di cellule neuroendocrine cutanee, chiamate cellule di Merkel (da qui il nome della patologia).

I dati epidemiologici, come per molte patologie rare, sono tuttavia a forte rischio di sottostima, anche a causa della difficile rilevazione precoce. E' quanto emerso a Roma durante il convegno 'Immuno-Oncologia: partiamo dai tumori rari, il punto sul Merkeloma', promosso dall'Osservatorio sanità e salute.

Si tratta di una forma tumorale primitiva, contraddistinta dalla comparsa - specialmente a livello della testa e del collo - di lesioni eterogenee di varie dimensioni, che solitamente si manifestano come un nodulo color carne o rosso-bluastro, duro, indolore e lucido. L'infezione da poliomavirus a cellule di Merkel rappresenta uno dei principali fattori di rischio. Una neoplasia rara, quella del carcinoma a cellule di Merkel, che in Europa rappresenta meno dell'1% di tutti i tumori maligni cutanei.

"Da un nostro studio - spiega Federico Spandonaro, professore aggregato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata e presidente di Crea Sanità - emerge che, pur rimanendo il tumore assolutamente raro e con un impatto sui costi limitato, sul versante epidemiologico si assiste a una tendenza alla crescita dei casi, dovuta al fatto che l'incidenza è fortemente legata al crescere dell'età e che si assiste a un rapido invecchiamento della popolazione. Si determina inoltre un'inversione del rapporto fra i sessi, con una crescente incidenza fra le donne. La disponibilità di terapie specifiche e i cambiamenti in corso, uniti alla difficoltà di diagnosi, impongono una razionalizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici a livello regionale, onde garantire equità di accesso e una efficace presa in carico dei pazienti".