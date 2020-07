"La mortalità del Covid è scesa all'1%, basta parlare di emergenza"

"L’emergenza, quella vera, è passata". Per Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino, la decisione di prorogare lo stato di emergenza, pur necessaria da un punto di vista legislativo e burocratico, non rispecchia la reale situazione in cui versa l’Italia, dove i ricoveri scendono costantemente e gli ospedali si stanno ormai svuotando.

"Chi come me e molti altri colleghi ha operato e sta operando negli ospedali italiani, sa bene che non siamo più in emergenza. L’emergenza vera, quella ospedaliera, per la quale eravamo tutti preoccupati, ovvero quella rappresentata dall'avere un posto letto per tutti, una maschera di ossigeno per tutti, un eventuale ventilatore per tutti, è passata. Chi sostiene il contrario vada a farsi un giro negli ospedali italiani".

"Nei nostri ospedali oggi il Covid non arriva più - prosegue Bassetti - e sono rimasti solo pochi pazienti, ormai ricoverati da lungo tempo. La patologia oggi è molto diversa da come si palesava nei mesi di marzo e aprile. Prova ne è che la letalità negli ultimi 30 giorni in Italia è stata dell'1% contro un dato vicino al 15% nel periodo precedente (dati ISS)".

I Paesi europei "che avevano dichiarato lo stato d’emergenza infatti lo hanno terminato tutti" sottolinea l'infettivologo. "Francamente, continuare a dire 'siamo in emergenza' semplicemente perché dal punto di vista legislativo, normativo e burocratico questo facilita alcuni passaggi finisce di non dare un bel messaggio della situazione reale del nostro paese".

Insomma, per ora la situazione è sotto controllo. Certo, "occorre continuare a vigilare, a intercettare velocemente e efficacemente nuovi focolai (oggi rappresentati per lo più da soggetti asintomatici e poco sintomatici), controllare e quarantenare, se necessario, chi proviene dall'estero (in particolare da alcuni paesi a rischio) e mantenere le misure di prevenzione applicando il buon senso. Buon senso che spesso è mancato nell'uso della mascherina e di altre misure di prevenzione".