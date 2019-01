Poco sonno aumenta rischi dell'Alzheimer: i motivi spiegati dagli esperti

E’ noto che dormire poco, a lungo andare, sia controproducente per la salute, comportando un rallentamento del metabolismo e anche un indebolimento dei muscoli.

Ma la mancanza di sonno è stata anche collegata all'Alzheimer, legame a cui non si è mai saputo dare una spiegazione fino ad ora che si è trovato il motivo per cui il poco sonno influisca sul sorgere della malattia che 'ruba i ricordi'.

Poco sonno aumenta rischi Alzheimer: lo studio

Grazie a uno studio condotto sui topi e su un piccolo gruppo di esseri umani, i ricercatori della Scuola di Medicina dell'Università di Washington a St. Louis hanno scoperto che la privazione di sonno aumenta i livelli della proteina tau, 'chiave' dell'Alzheimer.

Non solo: in studi di follow-up nei topi, il gruppo di ricerca ha dimostrato che l'insonnia accelera l'accumulo nel cervello di formazioni tossiche di proteina tau, presagio di danno cerebrale.

Questi risultati, pubblicati su 'Science', indicano che la mancanza di sonno da sola accelera la malattia, e suggeriscono che 'sane' abitudini del sonno possono aiutare a preservare la salute del cervello.

"La cosa interessante di questo studio è che suggerisce che fattori concreti della vita reale come il sonno potrebbero influenzare la velocità con cui la malattia si diffonde nel cervello", hanno detto l'autore senior David Holtzman, capo del Dipartimento di Neurologia. "Sappiamo che i problemi del sonno e l'Alzheimer sono associati in parte attraverso una diversa proteina, la beta amiloide, ma questo studio dimostra che l'interruzione del sonno fa sì che la proteina tau dannosa aumenti rapidamente e si diffonda nel tempo".

Insomma, "una buona notte di sonno è qualcosa che tutti noi dovremmo provare ad assicurarci - conclude lo studioso - Il nostro cervello ha bisogno di tempo per recuperare dallo stress della giornata. Non sappiamo ancora se dormire in modo adeguato protegga dall'Alzheimer, ma non può far male. E questi dati, insieme ad altri, suggeriscono che potrebbe perfino rallentare il processo di malattia, se già iniziato".